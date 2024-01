Kean Juve, cosa succederà dopo la rottura con l’Atletico. Due ipotesi per il futuro dell’attaccante. ULTIME

Ci sono due ipotesi per il futuro di Kean dopo la rottura della trattativa con l’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Juve è pronta a accontentare la volontà dell’attaccante di andare via se nelle ultime 48 ore di mercato troverà una soluzione che gli andrà bene. In caso contrario, il club non lo metterà alla porta e lo farà restare.

