Rabiot ci sarà in Inter Juve: «E’ una colonna di Allegri. E per la sfida scudetto…». Il francese tornerà in gruppo da giovedì

Rabiot oggi ha fatto ancora lavoro differenziato rispetto ai compagni per recuperare dal problema al polpaccio che lo sta tormentando da un paio di settimane. In base a quanto reso noto da Sky Sport il francese dovrebbe ritornare ad allenarsi in gruppo da giovedì ed essere così a disposizione per Inter Juve.

Allegri considera Rabiot una colonna della squadra e un giocatore fondamentale per andare al massimo nella sfida scudetto di San Siro.

