Buongiorno Milan, è tutt’altro che finita! Cosa può succedere in estate: il PIANO per il difensore del Torino

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale il Milan ci ha provato concretamente per Alessandro Buongiorno, incassando il secco no di Cairo che non ha avuto il minimo tentennamento a cedere il suo difensore.

Tuttavia in estate gli scenari potrebbero cambiare in fretta: i rossoneri sono pronti a farsi nuovamente sotto per il capitano del Torino sebbene la sensazione è che il prezzo, attualmente fissato a 40 milioni di euro, possa ulteriormente salire. Lo riporta il Corriere dello Sport.

The post Buongiorno Milan, è tutt’altro che finita! Cosa può succedere in estate: il PIANO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG