L’Inter con Zhang ha bisogno di autofinanziarsi non dovesse proseguire con Oaktree, per questo potrebbe dover cedere un big come Barella nel prossimo mercato estivo.

E in tutto questo cosa centra Rabiot? Semplice. L’idea dei nerazzurri è quella di provarci con i parametri zero e il francese è in scadenza a giugno. La Juve pensa e spera di poter trovare l’accordo con il centrocampista, ma non dovesse essere così lascerebbe l’Italia. Lo riporta Tuttosport.

