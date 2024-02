Marco Parolo, ex calciatore e ora opinionista su Dazn, ha parlato a Tuttosport a un giorno dalla sfida tra l’Inter e la Juve

PRESSIONE – «Sicuramente per l’Inter, che all’andata a Torino ha dimostrato di avere grande rispetto della Juventus e che ha vissuto con sollievo il recente pareggio bianconero con l’Empoli. Allegri ha avuto la forza di meritarsi questa sfida, ma non ha l’obbligo dello scudetto. Per i nerazzurri, al terzo tentativo con Inzaghi, sarebbe quantomeno la ciliegina…».

CENTROCAMPO – «Quasi scontato rispondere i tre dell’Inter, anche perché ho un debole per Mkhitaryan. Ma, alla fine, metterei Rabiot insieme a Calhanoglu e Barella».

ALLEGRI-INZAGHI – «Tantissimo, basti pensare a quanto sono stati voluti. Inzaghi chiamava Calhanoglu tutti i giorni per portarlo all’Inter, Allegri si è impuntato su Rabiot quando pareva a un passo dall’addio. La stima del tecnico fa la differenza quanto le intuizioni tattiche, come quella che ha ricollocato il turco. Per Inzaghi non è una novità: ricordo bene come ha esaltato Luis Alberto arretrandolo a mezzala…».

