Buongiorno Milan, i rossoneri spingono per portare il centrale del Torino a Milano in questa sessione di calciomercato.

I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza che potrebbe esserci a giugno visto che il Bayern sta seguendo da sempre il centrale del Torino. La posizione dei granata è quella di non volerlo cedere ma stavolta potrebbe essere il difensore a decidere se lasciare i torinesi per approdare a Milano. La valutazione è più alta di quella fatta in estate e si aggira a oltre i 30 milioni. Lo dice Sky Sport.

