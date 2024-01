La Roma è al lavoro per la cessione di Vina in Brasile: il terzino potrebbe andare al Flamengo, Tiago Pinto al lavoro

L’uomo mercato giallorosso sta lavorando per piazzare gli ultimi colpi tra entrata e uscita prima di salutare il club a fine gennaio. Il terzino, nei primi sei mesi al Sassuolo, è in procinto di andare in Brasile per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

