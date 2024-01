Buongiorno Milan, la smentita: «Per ora solo voci, nessuna asta». Le parole del giornalista granata

Per analizzare la trattativa tra Buongiorno e il mercato Milan, la nostra redazione ha intervistato il giornalista Gianluca Sartori, direttore di Toro News.

PAROLE – «Per ora solo voci e sondaggi ma non è arrivata nessuna proposta ufficiale. Oggi sentivo dell’interesse anche del Bayern Monaco, non mi stupisce che il giocatore piaccia a tante squadre ma per adesso non si è ancora materializzata un’asta».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SARTORI SULLA TRATTATIVA PER BUONGIORNO

The post Buongiorno Milan, la smentita: «Per ora solo voci, nessuna asta» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG