Milan, per quanto non avrai Tomori? Le condizioni del difensore. Le NOVITÀ sul recupero dell’inglese

Il recupero di Tomori dalla lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro prosegue bene.

Come riportato da calciomercato.com è presto per dire se il difensore rossonero accorcerà i tempi e ad oggi la tabella di marcia continua a dire che il possibile rientro è fissato per inizio marzo.

