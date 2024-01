Importante svolta nella trattativa del calciomercato Milan che potrebbe portare Buongiorno in rossonero. Sì del Torino a Colombo, ora..

Nuovo capitolo nella trattativa del calciomercato Milan per portare Buongiorno in rossonero. Dopo il sì del difensore del Torino alla possibilità di vestire rossonero, sarebbe arrivato anche quello del club granata all’inserimento di Colombo nella trattativa.

Come riportato da Sportmediaset al momento però c’è divergenza tra i due club sulla valutazione del giovane centravanti italiano che i granata valutano invece intorno ai 10 milioni contro i 15 dei rossoneri. Il Milan sta comunque facendo sul serio per provare a portare Buongiorno a Milanello già in questa finestra di mercato invernale.

