Fabio Capello, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato l’esonero di Mourinho criticando le proprietà americane

Le parole di Fabio Capello, intervenuto negli studi di Sky Sport, sull’esonero di Mourinho. L’ex allenatore ha criticato le proprietà americane:

LE PAROLE – «Queste proprietà americane hanno un certo modo di gestire le situazioni, senza rispetto per chi lavora per loro. Abbiamo visto come è stato mandato via Maldini dal Milan con una chiamata senza fargli capire niente, ora è toccato a Mourinho mentre era a Trigoria. Si pensa solo al business, serve più rispetto e magari dargli un addio non con un comunicato o una telefonata fredda»

The post Capello contro le proprietà americane: «Non c’è rispetto per chi lavora per loro, prima Maldini ora Mourinho» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG