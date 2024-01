A TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Oscar Damiani, ha espresso il suo pensiero in merito a Samardzic, accostato anche al Milan

Le parole a TuttoMercatoWeb dell’operatore di mercato Oscar Damiani, in merito al futuro di Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Samardzic e la gestione del padre? Faccio un discorso generale non legato a Samardzic: non mi piace questa storia. Un agente deve confrontarsi con la famiglia ma è un professionista e deve poter fare il suo lavoro. È un ottimo calciatore, mi piace. Può giocare in un grande club»

The post Damiani sull’ex obiettivo del Milan: «Lui alla Juventus? Può giocare in un grande club» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG