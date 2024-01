Buongiorno Milan, per il Torino vale più di Dragusin: le condizioni per l’addio a gennaio. Le ultime sul difensore

Il nome di Alessandro Buongiorno è quello più in voga nel mercato rossonero. Per parlare della trattativa ci ha pensato il giornalista Gianluca Sartori, direttore di Toro News, che è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

PAROLE – «Per me difficile che il Torino lo lasci partire a gennaio a meno che l’offerta sia davvero irrinunciabile, lo valutano 35-40 milioni. Considerato che Dragusin è partito a 30 e lo valutano superiore all’ex Genoa, secondo me è difficile che accettino qualcosa in meno per farlo partire adesso anche perché poi dovrebbero tornare sul mercato e come detto prima il valore a giugno aumenterebbe. Ci vuole un’offerta molto molto importante».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SARTORI SULLA TRATTATIVA MILAN-TORINO PER BUONGIORNO

