Ruben Buriani, ex calciatore, ha analizzato la sfida di domani tra Milan e Napoli: le sue dichiarazioni complete

Ospite a TMW Radio, Ruben Buriani ha parlato così di Milan-Napoli:

«Mi auguro che lo sia, anche se entrambe vengono da una sfida infrasettimanale contro due squadre inferiori ma ostiche. In questo momento comunque Napoli e Milan applicano un buono gioco e credo che ci sarà da divertirsi. De Ketelaere e Kvaratskhelia In questo momento sta giocando di più il napoletano che il belga. Secondo me sono entrambi estremamente forti e mi auguro che possano rappresentare un valore in più per il nostro campionato».

