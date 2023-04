Ai microfoni di Radio Radio, Antonio Cabrini ha commentato così le frasi rivolte da Allegri a dirigenti dell’Inter nel post partita con la Juve in Coppa Italia.

PAROLE – «Tra Juve e Inter c’è sempre stata una grande rivalità, diversamente da Juve e Milan per esempio. La rivalità c’è sempre stata a partire dal fallo di Iuliano su Ronaldo. Però penso che sia un momento molto particolare per i bianconeri, è difficile avere serenità in un momento così particolare, dove vengo tolti e poi ridati i punti e il futuro rimane in sospeso. Però è normale che un allenatore dopo una prestazione non esaltante, si butti nel dire certe cose, sono situazioni che durano per il momento di rabbia che hai addosso, poi passano e vanno nel dimenticatoio».

