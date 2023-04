Pergolettese Triestina, presunto illecito nel girone della Juventus Next Gen. Indagine in corso dopo quanto accaduto nell’ultima giornata

Secondo quanto riferito da Sportitalia, ci sarebbe un’indagine in corso per un presunto illecito nella partita di Serie C tra Pergolettese e Triestina, valida per l’ultima giornata di campionato del girone A.

Girone di cui faceva parte anche la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Partita che è finita 2-1 in favore della Triestina, che ha evitato la retrocessione immediata in Serie D e ora si gioca la permanenza in C nei playout.

