Le parole di Cabrini sul campionato: «Quella di Spalletti è la squadra più completa oggi, la Juve ha perso troppi punti»

Antonio Cabrini è intervenuto nel corso del programma di TMW Radio ‘Guelfi e Ghibellini’. Di seguito le sue parole sulla Serie A e sulla Juve. Di seguito le sue parole.

JUVE COME ANTINAPOLI – «La Juve non può essere l’anti-Napoli perché ha troppi punti di differenza in classifica. Questo Scudetto può perderlo solo il Napoli, quella di Spalletti è la squadra più completa oggi».

CR7 UN BENE O UN MALE PER I BIANCONERI – «L’acquisto di Ronaldo è stato la sua fortuna economica. Ci ha guadagnato più lui della Juve, ma ciò non toglie che in campo abbia fatto bene».

SE TORNEREBBE ALLA JUVE – «Mi piacerebbe tantissimo diventare un dirigente della Juventus. Tornerei a piedi sia perché l’azienda Juve è un’azienda seria sia perché è pronta al salto di qualità e poi perché ho la Juve nel cuore».

