Sono queste le parole del giornalista Stefano Agresti che parla alla Gazzetta dello Sport del mercato dell’Inter ecco cosa dice.

Ecco le parole del giornalista Stefano Agresti che discute così alla Gazzetta dello Sport del calcio mercato dell’Inter: “Perché Thuram a gennaio? La mossa di mercato dell’Inter, impegnata nel tentativo di strappare al Bayern l’attaccante francese sei mesi prima che vada in scadenza, nasconde una strategia determinata da un errore recente: la rinuncia a Dybala.“

Conclude così: “Una decisione discussa, quella; una scelta che ha scottato il club e lasciato qualche strascico nei rapporti interni. L’iniziale entusiasmo di Zhang per il possibile arrivo dell’ex juventino a zero, poi trasformatosi in titubanza; le pressioni di Inzaghi affinché non venisse accantonato Correa; la rabbia di Marotta, il quale aveva creato i presupposti per prendere Paulo convincendolo a attendere l’assenso finale. A distanza di poche settimane da quel «no, non ti prendiamo». la retromarcia sulla Joya si era già trasformata in rimpianto.”

