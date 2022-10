Ante Cacic, tecnico della Dinamo Zagabria, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Ante Cacic, tecnico della Dinamo Zagabria, ha presentato la sfida di domani contro il Milan in Champions League. Ecco le sue parole su Leao:

COME FERMARE LEAO: «Dobbiamo fare di tutto per accorciargli lo spazio per non usare la sua velocità. Ci aspetta una partita impegnativa, spero in una Dinamo coraggiosa».

