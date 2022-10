Il giornalista Mario Sconcerti parla a Pressing dell’Inter e della sfida vinta dai nerazzurri all’ultimo con i disordini del finale.

Sono queste le parole di Mario Sconcerti a Pressing sull’Inter, ma soprattutto sui disordini nel finale di partita: “Ci sono dei processi, le cosiddette attenuanti. Abbiamo detto qualunque cosa sulla violenza, siamo tutte persone civili che ogni tanto perdono la testa. Nessuno può dire ammetto la frustrazione e per questo ammetto la violenza.“

Conclude così il famoso giornalista: “Però è un’attenuante. In questo paese esisteva il delitto d’onore se tu ammazzavi la donna che avevi tradito, quindi esistono questo tipo di cose. Era una cosa del passato, meglio precisarlo. Al Franchi eravamo sul caldo dopo una partita che l’Inter doveva giocare in dieci, non si può accusare di inciviltà e fare noi lezioni di moralità su un avvenimento sportivo falsato.“

