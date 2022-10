Le parole del direttore sportivo Stefano Capozucca, che ha analizzato l’attuale situazione in casa Cagliari: le dichiarazioni

E’ stato intervistato per Il Secolo XIX il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca. Le sue dichiarazioni sul club rossoblù.

CAGLIARI – «Siamo partiti bene ma adesso veniamo da due sconfitte consecutive in casa e il colpo è stato duro. Con il Bari non meritavamo di perdere, con il Venezia sì. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato e ripartire. A Genova sappiamo che sarà difficile ma arriviamo con l’obiettivo di vincere».

LIVERANI – «Fabio è un tecnico molto preparato e ha affrontato la partita nel modo migliore. Poi certo a livello emotivo qualche conseguenza può esserci stata, come è normale che sia davanti a un evento così triste e duro da vivere. Gli siamo vicini, tocca ai giocatori dare qualcosa in più: con il Venezia tutto questo non c’è stato».

