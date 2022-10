Theo Hernandez compie oggi 25 anni. Il post di auguri sui social del club rossonero per il proprio terzino.

24+1

On the pitch he covers every blade of grass. Today he gets a year older

Una vera e propria forza della natura. Auguri @TheoHernandez #SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/BDoKUTBejc

— AC Milan (@acmilan) October 6, 2022