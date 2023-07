Le condizioni di Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Lapadula si è recato a presso la clinica Villa Stuart per un controllo alla caviglia che continua a dargli problemi.

Dagli esami è emersa la necessità di un’operazione chirurgica a causa di un’instabilità del comparto mediale. L’attaccante del Cagliari dovrà quindi stare fuori per circa due o tre mesi. Una brutta tegola per Ranieri che perde così il suo attaccante per l’inizio della Serie A.

