Tijjani Reijnders, nuovo giocatore del Milan, ha parlato dopo l’amichevole persa ai rigori contro la Juventus

Tijjani Reijnders, nuovo giocatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole contro la Juve.

PAROLE – «Giocare qui è molto bello. Siamo un bel gruppo e non vedo l’ora di iniziare. Vogliamo vincere lo scudetto. Lo spirito è buono. Mi piace giocare con questa maglia e anche con Pulisic. Ho parlato con Pioli sulla posizione in campo e devo dire che questa è la mia preferita, da numero 8 che aiuta in fase di costruzione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG