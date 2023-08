Cagliari-Inter, completamente recuperato il terzino Matteo Darmian, fondamentale visto l’infortunio di Acerbi

Come citato da Sky Sport, arrivano conferme per quanto concerne il recupero del difensore Matteo Darmian in vista di Cagliari-Inter.

Un recupero assai fondamentale visto l’infortunio di Francesco Acerbi che non sarà presente in Sardegna.

L’articolo Cagliari-Inter, ci sarà Darmian. Out Acerbi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG