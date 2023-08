Alberto Dossena, difensore classe 1998 del Cagliari, ha parlato di quella che sarà la partita contro l’Inter di lunedì

Alberto Dossena, difensore centrale del Cagliari classe 1998, si è raccontato ai microfoni di Radiolina, anche in vista della sfida contro l’Inter.

LAUTARO MARTINEZ – «Avversario molto tosto, è un giocatore forte, dovrò stare super concentrato, con l’aiuto dei compagni ogni minimo errore te lo fanno pagare. Dobbiamo fare una partita perfetta»

BASTONI – «Sarà emozionante rivederlo, abbiamo giocato anni insieme. Ho sempre degli obiettivi, anche quando ero in Serie C. Anche quando in Serie B eravamo al decimo posto. Se non hai un obiettivo è difficile che poi lo raggiungi»

