Cagliari-Inter: le pagelle nerazzurre

I nerazzurri continuano a vincere e portano a casa i 3 punti anche dalla Sardegna: ecco le pagelle.

SOMMER 7: decisivo le poche volte che è impegnato, si veda l’uscita bassa su Piccoli e la respinta sul mancino di Felici.

BISSECK 6,5: molto attento nell’intervenire sui cross insidiosi degli avversari, non bello da vedere quando prova a concludere verso la porta avversaria.

DE VRIJ 7: autoritario in fase difensiva, in una sua sortita offensiva si conquista il rigore poi trasformato da Calhanoglu.

BASTONI 6,5: Zortea si rivela un avversario per nulla semplice per lui, il difensore non perde la calma. Nella ripresa sblocca il risultato con una parabola perfetta di testa che, per sua ammissione, non era voluta.

DUMFRIES 6: ordinario in entrambe le fasi, potrebbe essere più incisivo in avanti.

BARELLA 7,5: prova a replicare un goal segnato sempre in Sardegna qualche anno fa ma questa volta Scuffet gli respinge la volée. Ad inizio secondo tempo invece di calciare a volo, disegna uno splendido cross convertito in rete da Bastoni. Realizza l’assist anche per lo 0-2, è il migliore. (Dal 73’ ZIELINSKI s. v.).

CALHANOGLU 6,5: fondamentale nel deviare un tiro pericoloso dei sardi, è l’autore dello splendido cross per Lautaro che però sbaglia clamorosamente. Freddissimo dagli 11 metri quando fa 3-0. (Dal 80’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6,5: spreca una buona chance nel primo tempo sbagliando il tiro a giro. In generale la sua prestazione è più che buona, alterna con grande saggezza interdizione e giocate tecniche. (Dall’80’ FRATTESI s. v.).

DIMARCO 6: impreciso sia nei tiri che nei traversoni, realizza un’autentica magia quando intercetta un cross e di prima, con un solo tocco di sinistro, fa un sombrero ad un avversario. (Dal 73’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6: si divora il goal del vantaggio spedendo fuori di testa da forse meno di un metro dalla porta. Dopo lo 0-1 ci prova di destro con palla che esce a lato, ma alla fine, al 71’ riesce a mettere fine al digiuno con una rete in scivolata.

THURAM 6,5: un po’ troppo altruista quando decide di servire Mkhitaryan invece di calciare con Scuffet fuori dai pali. Poche conclusioni ma tanto lavoro per la squadra. (Dall’80’ TAREMI s. v.).

INZAGHI 7: vittoria, clean sheet e turnover nel finale, la sua squadra conferma l’ottimo momento vincendo un match che si è rivelato non semplicissimo soprattutto nel primo tempo.

