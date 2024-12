L’Inter prova a chiudere un colpo sensazionale a costo zero

I nerazzurri vengon o accostati praticamente ad ogni calciatore che si avvia a diventare uno svincolato.

Nel dinamico e sempre imprevedibile universo del calcio, le strategie di mercato costituiscono uno degli aspetti più intriganti e complessi. Squadre di ogni calibro cercano di assicurarsi i migliori talenti disponibili, talvolta puntando su colpi a sorpresa che possono davvero fare la differenza.

In questo contesto, l’Inter si profila come protagonista di un’operazione di mercato che potrebbe avere del clamoroso, guardando verso il Manchester City per un possibile acquisto a costo zero.

Occhio agli svincolati

Non è un segreto che l’Inter abbia sempre mostrato una predilezione per le operazioni di mercato che permettono di ottenere giocatori di qualità senza dover sostenere oneri di trasferimento onerosi. In quest’ottica, i nomi di David, Tah, Lennard Maloney e Nicolò Bertola emergono come possibili occasioni, con i rispettivi contratti in scadenza e nessun rinnovo all’orizzonte. Ma tra le strategie di Beppe Marotta spicca un’ambizione ancora più grande.

La rivoluzione

Il Manchester City sta vivendo un periodo di crisi sorprendente che richiede una riflessione profonda e, probabilmente, una rivoluzione nell’organico. Con una stagione al di sotto delle aspettative, il club inglese deve necessariamente riflettere sul proprio futuro, considerando anche l’addio di alcune delle sue colonne.

Giuseppe Marotta

L’occasione

Tra questi, Ilkay Gundogan si profila come il candidato principale alla partenza, dato il suo contratto in scadenza e la necessità di rivedere il suo ingaggio alla luce della sua età. Come evidenzia Inter Live, il tedesco rappresenta un’opportunità imperdibile per l’Inter. Con una carriera costellata di successi al Manchester City e un’esperienza internazionale di primo livello, il centrocampista potrebbe apportare una notevole qualità e saggezza tattica alla squadra milanese. Nonostante il giocatore abbia già superato la trentina, la sua classe è indiscutibile e potrebbe rivelarsi un’aggiunta preziosa per il club nerazzurro.

