Perché si riparla di Onana all’Inter

L’estremo difensore camerunese, nonostante sia stato nerazzurro solo per un a stagione, è rimasto molto attaccato al club.

Nel calcio, le storie di partenze e ritorni sono quasi dei classici del genere, capaci di accendere le passioni dei tifosi e di tenere banco nelle discussioni sportive per mesi.

Nel cuore pulsante di Milano, un’eco di voci si fa sempre più insistente riguardo a un possibile e clamoroso ritorno: quella di André Onana all’Inter.

Cambio in panchina

Da quando è arrivato alla guida del Manchester United, Rúben Amorim sembra aver impresso una nuova direzione allo spogliatoio dei Red Devils. La società ha creduto fortemente nelle sue capacità, investendo non solo nel suo ingaggio ma anche in quello dello staff tecnico che lo accompagna. La nuova gestione si è contraddistinta per la capacità di valorizzare giocatori che sembravano aver perso smalto, oltre all’attenzione verso i talenti più giovani. In questo contesto, si innestano le voci di una possibile rivoluzione squadra, che potrebbe includere anche l’acquisto di un nuovo portiere, nonostante la presenza di Onana.

Riflettori puntati

Le indiscrezioni suggeriscono che il futuro del camerunese potrebbe essere altrove: se effettivamente il nuovo allenatore confermasse la voglia di cambiare, l’estremo difensore si guarderebbe intorno.

Andre’ Onana

Possibile ritorno

Un tentativo da parte del suo entourage di riallacciare i rapporti con la dirigenza nerazzurra attraverso una formula di prestito con diritto potrebbe rappresentare la chiave di volta per il suo ritorno a Milano, è quanto sostiene Inter Live.

Come stanno le cose

Nonostante il trasferimento al Manchester United, Onana ha sempre lasciato trapelare il suo affetto nei confronti dell’Inter, considerata una vera e propria famiglia. Le condizioni per un suo ritorno, però, appaiono complesse, in particolar modo a causa delle valutazioni economiche e dell’attuale assetto dei portieri nerazzurri. Con Yann Sommer, l’Inter sembra coperta nel ruolo, senza dimenticare le promesse Josep Martinez e Filip Stankovic, quest’ultimo in prestito ma con una porta sempre aperta verso il ritorno.

Leggi l’articolo completo Perché si riparla di Onana all’Inter, su Notizie Inter.