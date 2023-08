Ecco gli ex che ci saranno in vista di Cagliari-Inter, tanta storia e soprattutto incroci importanti da entrambe le parti

Cagliari Inter è anche la gara dei tantissimi ex che nel passato hanno vestito i colori che oggi affronteranno da avversari.

Per fare una lista completa, in primis c’è Nicolò Barella, cresciuto nel Cagliari facendo tutta la trafila dalle giovanili alla Serie A, passato poi all’Inter nel 2019. Stesso discorso per Gaetano Oristanio, oggi al Cagliari ma cresciuto nelle giovanili nerazzurre facendo tutta la trafila prima di trasferirsi due anni in prestito in Olanda; oggi gioca con i rossoblù dove è giunto questa estate in prestito con diritto di riscatto proprio dall’Inter.

Passato a tinte nerazzurre anche per Gabriele Zappa, dal 2014 al 2019 ha vestito la maglia dell’Inter nelle selezioni giovanili prima di essere ceduto in prestito e arrivare infine a Cagliari a titolo definitivo. Ultimo, ma non sicuramente per importanza, l’attuale allenatore del Cagliari Claudio Ranieri: nella stagione 2011/2012 per alcuni mesi sedette sulla panchina nerazzurra.

L’articolo Cagliari-Inter, molti ex da entrambe le parti. Ecco quali proviene da Inter News 24.

