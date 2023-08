Il nome di Romelu Lukaku è uno di quelli che ha infiammato maggiormente il mercato del Milan: il belga è in chiusura con la Roma

Accostato per parecchio tempo al mercato Milan, Romelu Lukaku dovrebbe fare ritorno in Italia, ma per giocare con la maglia della Roma. Continua la missione a Londra dei giallorossi, che si è avvalsa di nuovi “aiutanti”.

Come riporta Gianluca Di Marzio, hanno raggiunto Londra anche Lina Souloukou, CEO della Roma, e Anna Rabuano, Chief of Financial Planning giallorosso. Previsto un nuovo incontro tra le parti. La sensazione è che si possa chiudere oggi l’affare con il Chelsea.

