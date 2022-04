Domani sera Cagliari-Juventus è l’ultimo anticipo del sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Il Cagliari attraversa un brutto momento testimoniato dalle 4 sconfitte consecutive, l’ultima addirittura per 5-1; Mazzarri perde Grassi per squalifica e Baselli per un infortunio ma sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Rog. La Juventus deve difendere il quarto posto dagli attacchi della Roma; infortunato Locatelli, mancherà anche per squalifica Morata, ecco le probabili formazioni.

Walter Mazzarri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Zappa, Walukiewicz, Lykogiannis, Pereiro, Obert, Keita, Ceter. Indisponibili: Baselli, Ceppitelli, Nandez, Strootman, Gagliano. Squalificati: Grassi.

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, L.Pellegrini, Rugani, Miretti, Arthur, Soulè, Kean. Indisponibili:Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Locatelli. Squalificati: Morata, De Sciglio.

