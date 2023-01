Rispettare il rapporto qualità-prezza e sfoltire il monte ingaggi: ecco quanto richiede il Cagliari a Bonato, nuovo ds dei sardi

Il calciomercato invernale è iniziato tra trasferimenti inattesi e stipendi faraonici nei diversi scenari nei quali il pallone è il protagonista principale. In Sardegna questa sarà un periodo abbastanza atipico, dato il cambio di guida tecnica resosi necessario a ridosso della finestra di trattative. Il Cagliari avrà bisogno di agire sia in campo che fuori per rialzarsi dopo un girone d’andata assai negativo nel corso di questa Serie B.

Il direttore sportivo Nereo Bonato dovrà agire in modo accorto al fine di rispettare il rapporto qualità-prezzo per acquistare nuovi giocatori, soprattutto in una realtà come quella rossoblù nella quale potrebbe risultare fatale un investimento errato. Inoltre il dirigente della società sarda dovrà fare attenzione a perseguire la strada inaugurata in estate da Capozucca, puntando con forza verso un’azione di alleggerimento del monte ingaggi.

