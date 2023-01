Fa già discutere il contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr: spunta una clausola pro Newcastle in caso di qualificazione in Champions

Marca riporta una strana clausola presente sul contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr. Il portoghese infatti potrebbe lasciare subito l’Arabia Saudita per tornare in Inghilterra.

Nel suo contratto infatti è prevista la possibilità di passare in prestito al Newcastle in caso di qualificazione di questi ultimi alla Champions League. Essendo la squadra bianconera di proprietà del Public Investment Fund saudita, che ha a capo il principe Bin Salman, per CR7 si riaprirebbero le porte dell’Europa e soprattutto della Champions League, suo territorio di caccia di elezione.

L’articolo Cristiano Ronaldo, l’Arabia Saudita e la clausola inglese… proviene da Calcio News 24.

