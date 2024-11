Il tecnico portoghese non si capacità della prestazione difensiva dei suoi soprattutto nei duello aerei. Per Camarda solo elogi

Paulo Fonseca sullo sviluppo del match: “Abbiamo avuto grossa difficoltà nei loro cross, non si può vincere una partita così perdendo tutti questi duelli aerei. Abbiamo perso il 69% dei duelli. Abbiamo fatto male in fase difensiva, è stato il nostro problema”.

“Offensivamente abbiamo fatto cose buone

ma facendo tre gol non puoi vincere la partita. In questo momento è un passo indietro, se vogliamo vincere non si possono prendere tre gol”.

“Theo Hernández può fare meglio

difensivamente, come tutta la linea difensiva,

stiamo lavorando per correggere alcuni aspetti”.

Su Camarda ed il centrocampo

“Non è stato facile per Camarda ma sono soddisfatto della sua partita. Leão è in un buon momento, ha aiutato anche difensivamente

la squadra ed è stato decisivo. Noi vogliamo questo da lui”

Che ne pensa del centrocampo a tre? “Noi giochiamo sempre con un centrocampo a tre. Penso che il problema oggi non sia stato qui. Per me l’unico problema della squadra è il

modo in cui abbiamo sofferto e cominciato la partita. Non possiamo prendere certi gol, anche il secondo è stato pazzesco. C’è stata poca

aggressività sui cross, per me dei singoli”.

Rafael Leao

La partita dei singoli

Come valuta la partita di Theo Hernandez? “Può fare meglio difensivamente, stiamo lavorando

per correggere certe cose. Tutta la linea difensiva però può fare di più nei duelli”.

Come valuta Camarda “Non è stato facile per Camarda. Ha fatto bene e sono soddisfatto per lui”.

Come valuta la partita di Leao? “Leao è in un buon momento, mi sembra che stia tornando. Anche difensivamente ha fatto bene. Volevamo un Leao decisivo e che gioca con la squadra”

