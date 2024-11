Un Milan svagato e difensivamente inquietante spreca il vantaggio nel finale per un 3-3 pirotecnico in cui il Cagliari ha meritato.

Maignan 6

Non ha colpe sui gol subiti, soprattutto sul capolavoro di Zappa

Emerson Royal 5

Di nuovo impreciso, mette in difficoltà i suoi compagni e non si propone nemmeno con continuità in avanti

(Tomori 5,5)

Entra a freddo e contribuisce alla confusione delle marcature nel finale

Thiaw 5,5

Fa il suo però quando subisci tre reti qualcosa che non va c’è

Pavlovic 5

In collaborazione con Theo è il vero flop del Milan di oggi

Theo Hernandez 4

Fastidiosamente svogliato e inesistente nelle diagonali e marcature difensive. Questi risultati c’è l’ha principalmente sulla coscienza lui

Fofana 5

Si fa sentire in mediana ma l’errore sul gol del 2-2 di Zappa è troppo grave da perdonare

Reijnders 6,5

Spettacolare nel primo tempo, cala vistosamente nel secondo

Chukwueze 5,5

Troppo poco anche se parte bene ma si perde anche lui nella ripresa

(Loftus-Cheek 5)

Letteralmente inesistente dal suo ingresso in campo

Pulisic 6,5

Sempre oltre la soglia della sufficenza e con qualità. Decisivo sul momentaneo vantaggio di Abraham

(Musah 5,5)

Fa parte del triplo cambio al minuto 81 di Fonseca che creerá malumori. Non aggiunge nulla ma toglie stavolta

Rafael Leao

Leao 7

Per una sera diventa bomber e si esalta. La qualità che ci mette viene vanificata dalla pessima fase difensiva rossonera

(Okafor 5,5)

Altro cambio stiracchiato di Fonseca che penalizza il finale di partita del Milan

Camarda 6

Si muove bene anche se nel primo tempo sbaglia alcuni appoggi un po’ scolastici

(Abraham 6,5)

Al posto giusto nel momento giusto. Peccato non risulti sufficente per portare a casa i tre punti

Fonseca 5

Rischia con Camarda ma è un rischio piuttosto calcolato. I tre cambi a 15 minuti dalla fine sparigliano le carte in un momento in cui il risultato si poteva e doveva controllare

