Una nuova polemica in casa Milan, Cassano “attacca” e Leao “risponde” a modo suo. E’ polemica, ecco cosa è successo.

Non c’è pace in casa Milan, non c’è che dire. Dopo la vittoria in grande stile nella notte del Bernabeu, i rossoneri di Fonseca impattano 3-3 alla Unipol Domus di Cagliari subendo due volte la rimonta dell’undici sardo.

Tanti errori in una partita in cui il Milan avrebbe dovuto vincere per dare seguito alla grande bellezza di Madrid. Nuovo passo falso e vecchi problemi tornati nuovamente a galla e per cui, purtroppo, non si vedono passi avanti per cancellarli definitivamente. Nel frattempo, tanto per non farsi mancare nulla, emergono nuovi elementi per una “polemica” con protagonisti Cassano e Leao, ancora una volta.

L’occasione fallita

Il monito del mister in conferenza stampa prima della partita non ha trovato riscontro in campo, all’Unipol Domus si sono evidenziati i soliti problemi di attenzione, di attitudine a difendere con precisione e senza sbavature. Fonseca aveva infatti lanciato un chiaro messaggio ai suoi, affermando che “non vincere a Cagliari si sarebbe vanificata la vittoria di Madrid”. Come non detto però in campo, con un Milan che torna a peccare di errori che sembravano ormai superati. Molti gli errori individuali, molte le “amnesie”, che hanno spianato la strada al Cagliari a depositare la palla in rete 5 volte, due di queste in fuorigioco. Altri punti persi e la prospettiva di trovarsi domenica sera a -7 da un posto in Champions, al netto della partita da recuperare a Bologna.

Cassano “attacca” e Leao “risponde” a modo suo

Antonio Cassano non vede di buon occhio Leao, questo ormai appare un’evidenza lampante. FantAntonio nel corso della nuova punta di Viva El Football ha commentato la prestazione del 10 rossonero affermando che “fino al tiro ciofeca sul gol di Morata, Leao per tre volte non l’aveva mai presa, mai. Fino a quel tiro, non si era mai visto”. Ha proseguito poi sottolineando che “tutti esaltano Leao, ma ha fatto una partita buona, normale. Ha sbagliato tante scelte. Ha toccato 26-26 palle e ne ha sbagliate 20”. La risposta di Leao non si fa attendere ma, questa volta, sul campo e non sui social. Il portoghese offre infatti la replica migliore che potesse dare, sciorinando contro il Cagliari una prova importante e caratterizzata da una doppietta in grande stile e propiziando con una sua giocata anche la terza rossonera. Insomma, non poteva esserci una risposta migliore all’ennesimo attacco di Cassano a Leao.

Rafael Leao

Milan, così non va

Ai temi di calcio si sommano poi quelli legati alla conduzione arbitrale del match della Unipol Domus che, così affermato da Marelli, ha visto Fabbri protagonista di un errore davvero importante nella convalida della rete del vantaggio dei sardi. Chiarito che l’arbitro ha commesso un errore nel convalidare la rete del vantaggio del Cagliari è però importante aggiungere, per onestà intellettuale, che il Milan non vince in Sardegna per errori personali. Al minuto 89, prima della terza rete dei padroni di casa, i rossoneri erano in vantaggio, e questo doveva bastare per portare a casa i tre punti. Troppi errori in difesa, così come ha sottolineato Fonseca a fine gara. Caro Milan, così non va proprio.

