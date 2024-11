Fonseca, parlando di Francesco Camarda in conferenza stampa spiazza tutti: ecco l’annuncio che lasciato senza parole.

Si avvicina il ritorno della Serie A che vedrà il Milan impegnato a Cagliari in una trasferta decisamente molto delicata, soprattutto perché segue la trasferta esaltante e dispendiosa di Madrid. Morata non sarà della partita e Fonseca dovrà fare di necessità virtù.

Il mister in conferenza stampa ha presentato la partita di domani, offrendo ancora una votla spunti di riflessione davvero molto rilevanti. In particolare Fonseca ha spiazzato tutti con un annuncio che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Cagliari-Milan, il momento dei rossoneri

Dopo la grande e roboante vittoria europea del Milan, è tempo di rituffarsi in campionato, avversario del weekend sarà il Cagliari alla Unipol Domus. Ancora assenze in casa Milan che dovrà fare a meno di Matteo Gabbia che non ha recuperato infatti dal suo infortunio e, al contempo, si è aggiunto alla lista degli indisponibili del match anche Alvaro Morata. Lo spagnolo ha rimediato un brutto infortunio nell’allenamento di ieri a Milanello. Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa, ha fornito nuovi dettagli in merito al forfait del numero 7 rossonero. Assenze anche in casa Cagliari che dovrà fare a meno degli squalificati Mina e Adopo, espulsi nell’ultimo match giocato dai sardi contro la Lazio all’Olimpico.

Camarda titolare? Ecco l’annuncio di Fonseca

Alla domanda su chi giocherà domani tra Abraham e Camarda per sostituire l’infortunato Morata, Fonseca ha risposto senza esitazione che “domani giocherà Camarda“. Non solo, il tecnico portoghese ha poi anche motivato tale scelta sottolineando che “in questo momento è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. E devo dire che Abraham non sta totalmente bene ma sta meglio. Io ho fiducia totale in Camarda. Si è allenato molto bene. Ha l’età che ha, ma ha una maturità molto grande. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani”.

Francesco Camarda

Come sta Morata

Fonseca ha poi parlato anche dell’infortunio occorso a Morata affermando che “è stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic. In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani”. Piccola polemica poi con il ct della Spagna che ha detto giocherà sicuramente la prima o la seconda partita con la Nazionale, affermazione a cui Fonseca ha risposto così: “Non so come ha detto queste cose, c’è un protocollo. Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giocatori. Ho l’indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un’opzione, non so come possa dire questo”.

