Moncada tenta il colpaccio: il “nuovo Rabiot” al Milan. L’idea convince anche Fonseca che ha espresso soddisfazione in merito all’affare.

Nel panorama attuale del calcio, il Milan si affaccia con rinnovato vigore, forte di una serie di prestazioni che hanno ridestato l’entusiasmo tra i tifosi, culminate con una vittoria significativa e memorabile contro il Real Madrid in Champions League.

Al di là delle emozioni del campo, però, la dirigenza rossonera, con la supervisione di figure di spicco come Zlatan Ibrahimovic, si dedica con criterio alla pianificazione delle mosse future, mirando ad accrescere la competitività della squadra nelle due finestre di mercato del 2025, sia invernale sia estiva.

La strategia invernale

Al centro dell’attenzione per la sessione di gennaio c’è il desiderio di rafforzare la difesa e il centrocampo. L’emergere della mancanza di un sostituto adeguato per Theo Hernandez ha messo in luce la necessità di intervenire in difesa, dove Filippo Terracciano e i giovani Davide Bartesaghi e Alex Jimenez non sembrano ancora pronti per le esigenze di alto livello richieste da Paulo Fonseca. Nel cuore della mediana, l’assenza per infortunio di Ismael Bennacer richiede l’acquisto di un centrocampista che possa fornire solidità e una valida alternativa a Youssouf Fofana, ex pilastro del Monaco. L’attacco non è immune da possibile intervento, considerando che l’eventualità di una partenza di Luka Jovic potrebbe aprire le porte a nuove acquisizioni.

Priorità estive e osservazione di mercato

Nonostante la strategia per l’estate del 2025 rimanga da definire, alcuni ruoli appaiono già sotto osservazione. La possibile partenza di Davide Calabria pone interrogativi sulla fascia destra della difesa, mentre il futuro di Ruben Loftus-Cheek e le incertezze legate a Samuel Chukwueze e Tammy Abraham mantengono attiva la ricerca di soluzioni e rinforzi in mezzo al campo e in attacco. Le prestazioni dei giocatori nei ruoli chiave saranno determinanti per le scelte future del club. Un nome, però, è già circolato tra gli interessi di mercato: Ayyoub Bouaddi, giovane promessa del Lille, è nel mirino per le sue doti di dinamismo e intuizione di gioco, che ricordano quelle dell’ex juventino Adrien Rabiot. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro, con la Juventus tra i competitori per l’acquisto. La conoscenza diretta di Fonseca, maturata nei suoi anni a Lille, potrebbe rappresentare un fattore decisivo nell’eventuale trattativa.

Paulo Fonseca

Prospettive future e consolidamento

Queste mosse di mercato si inseriscono in un piano più ampio di consolidamento della rosa del Milan, con l’intento di migliorare la competitività della squadra sia a livello nazionale che internazionale. La direzione tecnica, guidata da figure esperte e con una chiara visione di sviluppo, sembra determinata a costruire un futuro brillante per i rossoneri, sfruttando al meglio le opportunità di mercato per potenziare gli aspetti chiave del gioco. Con questa strategia, il Milan si prepara ad affrontare con rinnovato slancio le sfide che lo attendono, consapevole dell’importanza di ogni mossa in vista dei prossimi impegni.

LEGGI ANCHE Tonali al Milan a gennaio? Indiscrezione clamorosa: ecco condizione e formula

Leggi l’articolo completo Il “nuovo Rabiot” al Milan, Moncada tenta il colpaccio: c’è il sì anche di Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG