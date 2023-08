Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato in una intervista a L’Unione Sarda del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Quinta stagione al Cagliari? Incredibile, no? Se ripenso a tutto quello che è successo in questi anni, io sono ancora qua, nell’unico posto al mondo in cui vorrei essere. Quanto sono diventati importanti questi colori? Gli ultimi anni non sono stati semplici per me, soprattutto fuori dal campo. Nel frattempo, il legame con il Cagliari è diventato sempre più forte e, contemporaneamente, quello con la Sardegna. Quando sono libero mi piace girarla in lungo e in largo insieme alla mia fidanzata e trascorrere intere giornate con i miei amici pastori. Ormai ho più amici qui che in Uruguay. Qui mi sento a casa. I sardi sono persone particolari, speciali. E io mi sento uno di loro, ormai. Se sarà l’ultimo anno di Nandez in Sardegna o se rinnoverò? Speriamo non sia l’ultimo. Fosse per me, resterei qui tutta la vita. Poi non dipende solo da me. Quello che mi sento di dire oggi è che farò di tutto per indossare questa maglia il più a lungo possibile. Quando a diciassette anni ho lasciato casa per trasferirmi in Argentina ho sempre pensato e detto che, una volta smesso con il calcio, sarei tornato a vivere in Uruguay. Ora, però, ho capito davvero cosa voglio fare e dove voglio stare quando non sarò più un calciatore: sei mesi qua e sei mesi là».

