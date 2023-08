De Ketelaere lavora a Milanello in attesa dell’Atalanta: le ULTIME sul trequartista belga, vicinissimo alla Dea

Sono ore decisive per il passaggio di Charles De Ketelaere all’Atalanta. I due club sono d’accordo su tutto e anche il giocatore ormai sembra essersi convinto della destinazione.

In attesa del definito via libera, il trequartista continua ad allenarsi con i suoi compagni del Milan. Anche oggi, infatti, De Ketelaere ha lavorato regolarmente in gruppo. A riportarlo è Sky Sport.

