Leonardo Pavoletti ha lanciato la sfida all’Inter, prossima avversaria degli isolani: le dichiarazioni

Pavoletti ha presentato la gara contro l‘Inter di lunedì’prossimo, le sue dichiarazioni ai canali social degli isolani

«Abbiamo dato prova di essere una squadra con una grande mentalità e personalità, oltre alle doti tecniche e tattiche. II mister fin da subito ci aveva detto di cancellare la promozione, per essere pronti alla Serie A. Ci dice di avere equilibrio per raggiungere la salvezza. Personalmente, la Serie B mi ha aiutato a rinforzare la fame di giocare nuovamente in Serie A. ragazzi più giovani avevano tantissima voglia di esordire, avevano lavorato tanto per arrivare in Serie A quindi non vedevano l’ora. Hanno retto bene la tensione, noi che abbiamo più esperienza siamo stati di supportarli senza far sentire troppo la tensione. Poi, abbiamo il mister che semplifica tutto e ci mette a nostro agio in campo. Abbiamo dimostrato, nonostante siamo una squadra molto giovane, di saper stare bene in campo di reggere a un avversario forte e difficile, ce la siamo giocata. Pareggio giusto. Con mister Ranieri ti senti pronto per la Serie A, ci aveva detto che eravamo pronti e noi ci abbiamo creduto, ce la siamo giocata come sappiamo e dovevamo. Inseguiamo tutti insieme l’obiettivo della salvezza, con grande realismo e consapevolezza dei nostri mezzi».

L’articolo Cagliari, Pavoletti lancia la sfida all’Inter: «Abbiamo dimostrato di avere personalità» proviene da Inter News 24.

