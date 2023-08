Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport al termine della gara pareggiata con il Torino

SQUADRA – «Ho dei ragazzi in gamba. C’è una buona miscela fra giovani ed esperti. Abbiamo giocato con tranquillità e sicurezza, dovevamo essere un po’ più pungenti. Giocare con questo è difficile. Sudavo pure io che ero fermo»

PARTITA – «Ho giocatori che mi possono permettere di cambiare sistema di gioco durante la partita. Dovevamo fare il 4-4-2 con scivolamento degli esterni. Alla fine abbiamo optato per giocare così e stare compatti. I miei giocatori si sono sacrificati e li ringrazio. Hanno fatto quello che abbiamo provato in settimana. Siamo stati determinati e abbiamo cercato di non far giocare liberamente i 3 difensori. Non volevamo farli giocare con tranquillità negli ultimi 30-40 metri perché sono molto pericolosi»

