Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio rimediato contro il Cagliari alla prima partita della nuova Serie A.

PAROLE – «Se mancano rinforzi? Vorrei parlare della partita. Ci è mancata qualità, potevamo fare meglio. Il campo era bruttino e faceva caldo, in questo momento il nostro attacco rende poco. E’ stata una partita uno contro uno, in attacco devi essere diverso. I nostri difensori hanno retto e hanno fatto molto bene, noi dobbiamo fare di più e meglio. Sanabria Tony ha legato a tratti…Ci serviva un altro tipo di caratteristiche per la partita di oggi. Da Pellegri aspettiamo che trovi continuità, può diventare un attaccante che va in profondità».

