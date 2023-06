Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria dei sardi che vale l’accesso alla finale dei playoff di Serie B

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Cagliari contro il Parma che vale la finale dei playoff di Serie B.

VITTORIA – «L’ho detto ai ragazzi che non abbiamo fatto niente. Gli ho detto di festeggiare ma adesso siamo in finale, una grande partita con una grande squadra da affrontare. Merito dei miei sui loro trequartisti, non avevano lo spazio. Mi ero raccomandato di restare compatti e chiuderli. Ho detto che avrebbero avuto dei buoni cambi. L’idea era di attaccarli ma li volevo pressare come all’andata. Non ci siamo riusciti perchè loro sono una grande squadra. C’era da correre e ballare. »

CAMBI – «Kourfalidis l’ho visto stanco. Ho detto a Di Pardo di fare quello che faceva Nandez»

CAGLIARI – «E’ un gruppo sano e volitivo, bisogna dargli i loro meriti per la buona partita. Il gruppo sta portando avanti questa squadra. Erano demoralizzati quando sono arrivato ed ora sono una squadra ed un gruppo. E’ una squadra che sento mia, mi fanno morire (ride ndr)»

MAKOUMBOU – «Makoumbou sapevo fosse una mezzala ma l’ho messo la per i vari infortunati, poi ho cambiato mettendolo a tutto campo. Credo sia una mezzala a tuttocampo. Con lui siamo più armonici anche se a volte tiene più la palla. Gli ho detto che se fa due passaggi di seguito gli regalo dello Champagne (ride ndr)»

BARI – «Altre due partIte da vivere con grande intensità e volontà, il Bari è una grande squadra. Ce la giocheremo e vinca il migliore».

