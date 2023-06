Le parole di Erik Lamela, attaccante del Siviglia, rivolte ai suoi vecchi tifosi della Roma dopo la finale di Europa League

Erik Lamela ha condiviso un lungo post su Instagram rivolto ai suoi ex tifosi della Roma dopo la vittoria del Siviglia in finale di Europa League. Di seguito le sue parole.

Ciao a tutti i romanisti…voglio fare i complimenti a tutti per il percorso che avete fatto e per come avete giocato la finale. La Roma significa troppo per me, è stata la mia prima squadra in Europa e sarà sempre l’unica in Italia. Non avrei mai voluto giocare una finale contro di voi, ma chissà perché il destino ha voluto così. Avrei voluto salutarvi sotto la curva, ma ero troppo nervoso ed emozionato. Capisco il vostro dolore e capisco quelli che sono arrabbiati con me ma vi dico che niente e nessuno cambierà mai l’amore che sento per quella maglia. Io sono orgoglioso di averla indossata e amerò per sempre l’A.S.ROMA. FORZA E GRAZIE ROMA SEMPRE

