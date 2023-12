Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta subita dai rossoblu contro l’Hellas Verona

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Cagliari contro il Verona. Di seguito le sue parole.

GOL ANNULLATO – «Siamo andati vicini più volte a sbloccare la partita nel primo tempo prima con il palo e poi con il gol che è stato annullato per fuorigioco. Voglio capire. Ci saranno gli esperti per capire ma per migliorare non per recriminare. Peccato perché l’espulsione ci ha cambiato l’inerzia della gara. Perché l’immagine che abbiamo noi è il braccio in fuorigioco, neanche la spalla, ma la parte del braccio. Se il braccio può far gol allora è giusto annullare. Sennò non lo è. Se sbaglio. Voglio capire bene dove sto sbagliando. Se c’è la spalla va bene. Col Sassuolo siamo stati fortunati visto che c’era l’unghia dell’avversario che ci ha permesso di non subire gol. È stato un peccato perché il primo tempo è stato ben giocato e poi l’espulsione ha cambiato tutta l’inerzia della gara»

MAKOUMBOU – «Magari gli faccio vedere, già alla fine del primo tempo. Gli ho chiesto se fosse condizionato al cartellino giallo perché già avevo visto che c’era un’altra entrata. Lui mi ha detto di no e quindi mi sono fidato perché altrimenti l’avrei cambiato. Gli farò vedere i due falli che ha fatto naturalmente»

RAMMARICO – «Il rammarico più grande? La gestione del primo tempo che è stato bello, dovevamo fare gol. Purtroppo non ci siamo riusciti però stavamo giocando bene. Eravamo nella partita e la volevamo chiudere in maniera positiva. Torniamo a casa con una buona partita fino all’espulsione e poi dopo l’espulsione complimenti al Verona.»

CORI – «È stato un peccato sentire i cori contro Makoumbou perché ormai è diventato un costume»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG