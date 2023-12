Le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la vittoria ottenuta dai gialloblu contro il Cagliari

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Verona contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo contenti per tutto e per i tifosi. Era tanto che volevamo urlare di gioia. Abbiamo portato bene avanti la partita e nel primo tempo non è stato facile. Loro sono una squadra forte, che ha fisicità e capisco i risultati che hanno fatto nelle ultime partite, sono una squadra che non molla mai. Abbiamo fatto due cambi perché avevamo bisogno di maggiore spinta a sinistra. Siamo contenti. Il tempo di fare una festa veloce e poi dobbiamo preparare la prossima partita».

NGONGE – «Cyril è sulla strada giusta, è una ragazzo che ha grande talento. Sta lavorando anche sulla fase di non possesso ed è un ragazzo molto disponibile. Questo sistema di gioco che ha come costante la sovrapposizione del terzino lo aiuta. Oggi è stato bravo a gestire l’uno contro uno e ad andare dentro il campo, cosa che a lui piace molto fare. Deve lavorare come sta facendo pensando al quotidiano perché è un giocatore che ha nel destino le squadre importanti».

TERMINATA LA STRISCIA NEGATIVA – «Quando fai un campionato come il nostro e quando abbiamo cambiato sistema di gioco la squadra si è convinta finalmente che c’è un calcio diverso. Adesso la squadra ci crede e fa tutto con entusiasmo. Abbiamo margini di miglioramenti sicuri e questo ci facilita il lavoro»

