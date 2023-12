All’Olimpico, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Roma e Napoli si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Roma-Napoli 0-0: sintesi e moviola

45’+4 – FINE PRIMO TEMPO

39′ – Prima occasione per il Napoli: punizione dalla treqaurti su cui Osimhen fa sponda in rovesciata, ci prova Anguissa con il tacco, ma non arriva sul pallone che finisce poi fuori.

35′ – Contatto tra Osimhen e Paredes, con il nigeriano che super l’avversario con il sombrero, ma poi, dopo un minimo contatto dell’argentino con il suo volto, ritenuta regolare dall’arbitro, si accascia a terra.

31′ – Sfuma un potenziale pericoloso contropiede per la Roma, per colpa della smanacciata di Kristensen su Kvara.

21′ – Ancora Bove pericoloso: Belotti bravissimo a trovare il fondo e mette in mezzo. Conclusione ravvicinata, ma Meret respinge coprendo la porta con un gran riflesso.

19′ – Bove vicino al vantaggio: recupera palla e triangola con Lukaku. Conclusione dal limite e pallone che sfiora la traversa.

15′ – Gioco fermo: Rrahamani è rimasto a terra dopo uno scontro con Belotti e Mazzarri ha mandato a scaldare le riserve

8′ – Prima occasione per la Roma con Zalewski, che prova a coordinarsi con una rovesciata.

1′ – Calcio d’inizio.

Roma-Napoli 0-0: risultato e tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

