Il punto sugli infortunati del Cagliari: Nahitan Nandez e Alessandro Di Pardo rimarrano fermi ai box per almeno un mese

Sia Nahitan Nandez che Alessandro Di Pardo sono alle prese con una lesione muscolare che gli terrà ai box per un pò di tempo. I due giocatori del Cagliari si sono infortunati rispettivamente contro Frosinone e Udinese, a tre giorni di distanza l’uno dall’altro, ragion per cui il ritorno in campo potrebbe avvenire in contemporanea.

Per smaltire l’infortunio sarà necessario almeno un mese di stop, dunque i due potrebbero tornare a disposizione di Ranieri per la gara contro la Lazio in programma il 2 dicembre oppure all’Unipol Domus, l’11 dicembre contro il Sassuolo.

